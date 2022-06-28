باقري كني يلتقي الامين العام لوزارة الخارجية القطرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين، وقد حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي .

واشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، حميد رضا دهقاني بوده، انه جرى خلال لقاء باقري كني والحمادي بحث قضية المفاوضات النووية المرتقبة في الدوحة وسبل انجاحها.

ومن المقرر إجراء مفاوضات لرفع الحظر اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب إعلان سابق لسعيد خطيب زاده المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، فإن المحادثات ستكون غير مباشرة ويسهلها الاتحاد الأوروبي.

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