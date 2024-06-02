رئيس جمعية الهلال الاحمر: تم ارسال ۱۰ آلاف طن من المساعدات الايرانية لغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني "بيرحسين كوليوند" : ان ما يبلغ 69 الف ام حامل و28 الف طفل حديث الولادة في غزة، لا يتوفر لديهم ادنى حد من الامكانيات.

وفي تصريح له اليوم الاحد من محافظة همدان (غرب ايران)، اشار كوليوند الى انعدام الظروف نهائيا لتوصيل المساعدات الاغاثية الى 10 الاف جريح في غزة؛ مضافا الى المرضى التائهين في هذا القطاع من اجل الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية، لكن دون جدوى.

وصرح هذا المسؤول، انه تم لحد الان ارسال 10 الاف طن مساعدات شعبية من ايران، فضلا عن المساعدات التي بادرت اليها دول اخرى؛ مبينا ان جزءا قليلا اي 30 بالمائة من هذه المساعدات وصلت الى غزة، والشحنات المتبقية اما انتهت مدة صلاحيتها او على وشك الانتهاء.

وقال كوليوند : ان قطاع غزة اليوم تحول الى معرض لابشع انواع جرائم الابادة والحرب؛ مبينا انه تم في تقرير رصد 90 حالة انتهاك حقوق الانسان داخل القطاع، وقد وقعت 86 دولة على هذا التقرير الذي وضع في متناول النائب العام بمحكة العدل الدولية.

كما تطرق رئيس الهلال الاحمر الايراني الى رسالة قائد الثورة الاسلامية الموجهة لطلاب الجامعات الامريكية المحتجين نصرة للشعب الفلسطيني واهل غزة المظلومين والصامدين، قائلا : لقد تم تسليم هذه الرسالة الى منظمة الصليب الاحمر الدولية والزملاء الاخرين لدى الدول المختلفة، وقد اكدنا عليهم بان لا يتخلفوا عن ركب التاريخ.

وتابع متسائلا : من كان يتصور بان ينتفض الاساتذة والطلاب في الجامعات الامريكية والغربية لمواجهة الجبابرة في بلدانهم؟، مردفا "لكن الامام الخميني (رض) كان قد تنبأ بانطلاق هذه النهضة".