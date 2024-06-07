صادرات أكثر من 581 مليون دولار من البضائع عبر حدود كرمانشاه مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "علي أصغر عباس زاده" أن كمية البضائع المصدرة من جمارك محافظة كرمانشاه ارتفعت بنسبة 13% من حيث القيمة وانخفضت بنسبة 2% من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الايراني الماضي.

وذكر أن السلع التصديرية الرئيسية عبر جمارك المحافظة هي حديد التسليح والحديد والبلاط والسيراميك والفواكه والخضروات وأحجار البناء ومنتجات الألبان والمنتجات البلاستيكية بأنواعها والعبوات التي تستخدم مرة واحدة.

بحسب هذا التقرير، تمتلك محافظة كرمانشاه إجمالي 371 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع العراق، ويوجد على طول هذه الحدود منفذان رسميتان وخمسة أسواق محلي، ويتم تصدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع من هذه الحدود كل عام.

مدينة قصرشيرين الحدودية التي يسكنها أكثر من 27 ألف نسمة غرب كرمانشاه لها حدود مع العراق بطول 186 كيلومتر، ويوجد على طول هذه الحدود معبرين رسميين برويز خان وخسروي، وتتم التبادلات الاقتصادية والتجارية وتصدير البضائع عبرهما إلى إقليم كوردستان والحكومة المركزية في العراق.

وبلغ حجم تصدير البضائع من محافظة كرمانشاه العام الايراني الماضي سبعة ملايين و273 ألف طن بقيمة ثلاثة مليارات و400 مليون دولار مقارنة بعام قبله، وقد ارتفعت هذه الكمية من البضائع المصدرة العام الماضي بنسبة 27% من حيث القيمة وسبعة في المئة من حيث الوزن.

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