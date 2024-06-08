المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية يزور القنصلية العامة لإيران في فرانكفورت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر علي رضا محمودي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في فرانكفورت وتم إبلاغه بعملية تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين .

وفي محادثة مع عدد من المواطنين الإيرانيين في قاعة المراجعين بالقسم القنصلي لهذه القنصلية، تعرف علي رضا محمودي على وجهة نظر المراجعين.

وبحسب إعلان القنصلية العامة لإيران في فرانكفورت، اعتبر محمودي تسريع تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في الخارج من أولويات كبار المسؤولين في البلاد وكبار المديرين في وزارة الخارجية.

وبالإضافة إلى حضوره القسم القنصلي، تبادل مدير عام الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية وجهات النظر حول القضايا القنصلية وكيفية تسريع عملية تقديم الخدمات للإيرانيين في لقاء عقد بحضور المسؤولين في القنصلية.

كما اعتبر منصور أيرم، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فرانكفورت، تقديم خدمات قنصلية دقيقة وسريعة لجميع المواطنين ومواطني الدول الأخرى أحد أولويات هذه القنصلية العامة.

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