باقري: مصير ايران وباكستان المشترك يتطلب منا أن نخطط لتعزيز العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ، في اسطنبول، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية بشأن الوضع في غزة، وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل الآراء حول الاتجاه المتنامي للعلاقات بين طهران وإسلام آباد وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية.

وفي هذا اللقاء، أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني عن المودة الصادقة التي أبداها حكومة وشعب باكستان في هذا الوقت العصيب بعد استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجيتها، ووصف وزيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولون كبار آخرون في باكستان إلى طهران للمشاركة في مراسم تكريم شهداء الخدمة، بأنها ذوو قيمة ومواساة للحكومة والشعب الإيراني.

ووصف باقري الزيارة التاريخية لآية الله رئيسي إلى باكستان والاستقبال الحار والواسع من جانب حكومة وشعب باكستان بأنه مؤشر على العلاقات العميقة والودية بين البلدين والأمة والنظرة الخاصة للحكومة الباكستانية للعلاقات. والرؤية الواضحة للعلاقات بين البلدين الجارين والمسلمين.

وأضاف: إن العلاقات بين البلدين ليست متجذرة في التاريخ المشترك فحسب، بل إن مصيرنا المشترك يتطلب منا أن نخطط لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها قدر الإمكان في المستقبل، وافشار مخططات أعداء البلدين لخلق الخلافات والفجوات بين البلدين بالحكمة والبصيرة.