باقري کنی یتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري طهران متوجها إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية، على رأس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول بريكس وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول بريكس والدول النامية بحضور وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في بريكس يومي 10و11 يونيو 2024 في مدينة نيجني نوفغورود - روسيا.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا المهمة للعلاقات الدولية، والحلول لتعزيز الحوكمة العالمية، وحل النزاعات في المنصات المتعددة الأطراف، مع التركيز على زيادة نفوذ البلدان النامية.

كما سيحدد وزراء خارجية دول بريكس خارطة الطريق لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتوفير السياق اللازم لعقد القمة السادسة عشرة لبريكس التي ستعقد في كازان بحضور الرؤساء.

وسيقوم القائم بأعمال وزير الخارجية، أثناء حضوره هذا الاجتماع وشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بالالتقاء والتباحث مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في هذين الاجتماعين.

وهذا هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية مجموعة بريكس بعد أن أصبحت جمهورية إيران الإسلامية عضوا في هذه المجموعة.

/انتهى/