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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٥ ص

باقري كني: توسيع العلاقات بين إيران وأذربيجان هو أحد متطلبات تعزيز سياسة الجوار

باقري كني: توسيع العلاقات بين إيران وأذربيجان هو أحد متطلبات تعزيز سياسة الجوار

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني نظرا لوجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين إيران وأذربيجان، فإن توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والجارتين هو أحد المتطلبات المتبادلة لتعزير سياسة الجوار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: "أجرينا محادثة مفيدة وبناءة مع سامیر شریف‌اوف، النائب السياسي لوزارة خارجية جمهورية أذربيجان".

وتابع: اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني وافتتاح مشروعين مشتركين مع هذا البلد كان آخر عمل في السياسة الخارجية للشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان.

وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية: بالنظر إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، فإن توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين يعد أحد المتطلبات المتبادلة لتعزيز وترسيخ سياسة الجوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1945871

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