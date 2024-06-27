باقري كني: توسيع العلاقات بين إيران وأذربيجان هو أحد متطلبات تعزيز سياسة الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: "أجرينا محادثة مفيدة وبناءة مع سامیر شریف‌اوف، النائب السياسي لوزارة خارجية جمهورية أذربيجان".

وتابع: اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني وافتتاح مشروعين مشتركين مع هذا البلد كان آخر عمل في السياسة الخارجية للشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان.

وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية: بالنظر إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، فإن توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين يعد أحد المتطلبات المتبادلة لتعزيز وترسيخ سياسة الجوار.

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