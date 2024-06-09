باقري كني: إيران تحذر الصهاينة من زعزعة الاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلة مع شبكة سي إن إن التركية، إلى الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على قنصلية طهران في دمشق، عاصمة سوريا، وقال: إن هذا الهجوم أجبر إيران على استخدام مقومات قوتها بشكل فعال وذكي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتابع: أعتقد أن الصهاينة يعلمون جيدًا أنه عندما يتعرض استقرار وأمن المنطقة للتهديد ويحاولون زعزعة استقرار المنطقة، فإن إيران ستستخدم قوتها بفعالية وحكمة لكبح جماحهم ووضعهم في مكانهم.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة قال حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا: إيران لا تعتبر المواجهة العسكرية بين روسيا والغرب هي الحل للمشكلة وتريد الحوار.

وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: لا نعتبر الحرب هي الحل للمشكلة . ونصيحتنا لكلا الجانبين هي استخدام الحوار في سياق سياسي.

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