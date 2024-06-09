دمشق: مجزرة النصيرات حدثت بتواطؤ أميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، مجزرة النصيرات التي ارتكبها الاحتلال أمس، قائلةً إنّ "الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر".

وأضافت الخارجية السورية، في بيان، أنّ "الجيش الإرهابي الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروّعة بكلّ أبعادها بحقّ المدنيين الأبرياء، راح ضحيتها يوم أمس 274 شهيداً بالنصيرات".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "المجتمع الدولي يعرف أنّ غالبية الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء، وما زاد هذه الجريمة وحشية هو النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود أو انعدامها، حيث منعت قوات الاحتلال وصولها إلى مشافي قطاع غزة منذ بدء العدوان".

وتابعت أنّ "المعلومات أكّدت مشاركة الولايات المتحدة في هذه العملية الإجرامية، ما يؤكّد تواطؤها في جرائم الحرب في قطاع غزة".

وقالت الخارجية إنّ "سوريا التي وقفت دائماً في الخندق الفلسطيني لمواجهة الفاشية الصهيونية، تؤكّد اليوم ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلة إسرائيل وحكومتها الفاشية أمام المحاكم الدولية بهدف وقف هذه المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني".