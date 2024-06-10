غزة ...الاحتلال يكثف قصفه على مناطق بالقطاع عقب ارتكابه مجازر بمخيم النصيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من جهتها، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن إسرائيل "قبلت" المقترح ولدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث "بصوت واحد" ودعوة حركة حماس لقبوله.

وسياسيا في إسرائيل، أعلن عضو مجلس الحرب بيني غانتس وأعضاء حزبه "معسكر الدولة" استقالتهم من حكومة الطوارئ. ودعا غانتس إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت، قائلا إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمنعهم "من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".

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