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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣١ ص

غزة ...الاحتلال يكثف قصفه على مناطق بالقطاع عقب ارتكابه مجازر بمخيم النصيرات

غزة ...الاحتلال يكثف قصفه على مناطق بالقطاع عقب ارتكابه مجازر بمخيم النصيرات

في اليوم الـ248 من حربه على غزة، كثف الاحتلال قصفه على مناطق بالقطاع مخلفا شهداء وجرحى، في أعقاب ارتكابه مجازر بمخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من جهتها، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن إسرائيل "قبلت" المقترح ولدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث "بصوت واحد" ودعوة حركة حماس لقبوله.

وسياسيا في إسرائيل، أعلن عضو مجلس الحرب بيني غانتس وأعضاء حزبه "معسكر الدولة" استقالتهم من حكومة الطوارئ. ودعا غانتس إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت، قائلا إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمنعهم "من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".

/انتهى/

رمز الخبر 1945308

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