القسام تكشف عن قتل الاحتلال لثلاثة اسرى احدهم يحمل الجنسية الامريكية لانقاذ اربعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو بعنوان: "حكومتكم تقتل عدداً من أسراكم، من أجل إنقاذ أسرى آخرين".

وخاطبت "القسّام" عبر الفيديو المستوطنين الإسرائيليين، موجّهةً إليهم رسالةً أعلنت فيها أنّ "الجيش" الإسرائيلي قتل 3 من أسراهم في مخيم النصيرات، مقابل استعادته الأسرى الأربعة السبت، من المكان نفسه.

وكشفت كتائب القسّام أنّ أحد الأسرى القتلى الثلاثة يحمل الجنسية الأميركية.

وظهرت في الفيديو مشاهد عن القصف العنيف والوحشي الذي شنّه الاحتلال على مخيم النصيرات، السبت، حيث ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرةً مروّعةً أدت إلى استشهاد المئات.

ووثّق الفيديو جانباً من الإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين من جراء المجزرة، وبينهم أطفال.

كذلك، عرضت "القسّام" صوراً للأسرى الثلاثة الذين قتلهم "جيش" الاحتلال، بعد ارتكابه المجزرة في النصيرات من أجل استعادة أولئك الأربعة.

واختتمت كتائب القسّام الفيديو برسالة إلى المستوطنين جاء فيها: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا"، مجدّدةً تحذيرها من أنّ وقت الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ينفد.