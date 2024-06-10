وزير الخارجية الايراني والمساعد الخاص للرئيس الروسي يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يتواجد على رأس وفد ايراني في روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، التقي مع إيغور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وبحثا سبل تطوير التعاون في هذه المجالات.

هذا والتقي باقري كني قبل ذلك وزير خارجية الصين وانغ يي، حيث اكدا الجانبان خلال اللقاء على اهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وشدد وزير خارجية الصين على التزام بلاده بوحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيادتها.

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