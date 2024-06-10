باقري كني يلتقي مع وزير الخارجية الصيني في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي باقري كني القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا، الذي يرأس وفدا في روسيا، وتحدث مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية وبحثا سبل تطوير التعاون في هذه المجالات.

والجدير ذكره انه صرح القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني للصحافيين لدى وصوله الى نيجني نوفغورود في روسيا، أن هذا هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول بريكس بعد انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه المجموعة.

واضاف إن مجموعة بريكس هي أكبر مجموعة اقتصادية دولية تلعب دوراً خارج إطار أحادية الغرب وبحضور دول مهمة. إن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المجموعة يدل على مكانة وأهمية بلادنا في النظام التعددي.

بريكس هو اسم مجموعة من الدول التي تقودها القوى الاقتصادية الناشئة، واختصارها مصنوع من الحروف الأولى للأسماء الإنجليزية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

/انتهى/