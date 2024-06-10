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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٢١ ص

اجواء انتخاباتية ساخنة...المناظرات التلفزيونية بين مرشحي رئاسة الجمهورية تبدأ الاثنين المقبل

اجواء انتخاباتية ساخنة...المناظرات التلفزيونية بين مرشحي رئاسة الجمهورية تبدأ الاثنين المقبل

تبدأ المناظرات الخمس التي أعدها التلفزيون الايراني بين 6 مرشحين للإنتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ستجرى المناظرات الانتخاباتية الأولى يوم الاثنين من الاسبوع القادم 17 حزيران/يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وسيتم بثها مباشرة على القناة الاولى في التلفزيون الايراني.

وستكون المناظرات اللاحقة ايام الخميس 20 والجمعة 21 والاثنين 24 والثلاثاء 25 حزيران /يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وستبث ايضا على القناة الاولى للتلفزيون الايراني.

وأسماء المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية هم: سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945314

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