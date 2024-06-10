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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:١٤ ص

خلال لقاء مع وزير الخارجية الايراني؛

وزير خارجية الصين يؤكد على التزام بلاده بوحدة أراضي إيران وسيادتها

وزير خارجية الصين يؤكد على التزام بلاده بوحدة أراضي إيران وسيادتها

أكد وزير خارجية الصين، وانغ يي على موقف بلاده المتلزم بوحدة أراضي ايران وسيادتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير خارجية الصين خلال لقائه مع القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني على التزام بلاده تجاه وحدة أراضي ايران و سيادتها بالكامل.

وقيم وانغ يي خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية، علاقات بلاده مع ايران بالاستراتيجية، قائلا: "جمهورية الصين الشعبية تلتزم بوحدة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيادتها".

كما أعرب وزير خارجية الصين عن تعازيه باستشهاد الرئيس الايراني الراحل السيد ابراهيم رئيسي مرة اخرى وقال: "إن هذا البلد عازم على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في جميع المجالات".

وبدوره، وصف ويزر الخارجية الايراني خلال اللقاء، أن العلاقات بين إيران والصين عميقة الجذور وتاريخية وفي طريقها إلى التحسن في كافة المجالات وقال: "إن التعددية التي تعد إيران والصين رائديها هي حل واضح للمشاكل العالمية".

وفي قسم اخر من تصريحاته، اعتبر باقري كني ثمانية اشهر من جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعب غزة مثالاً على فشل الأحادية.

كما أعرب عن تقديره لمواقف الحكومة الصينية في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945318

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