فيلم "بريسان" الايراني يفوز بجائزة "لوريل" الدولي في السويد

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فيلم "بريسان" للمخرج كامبيز بابايي في أحدث ظهور له دوليا، بجائزة "لوريل" في مهرجان السويد السينمائي الدولي الذي يقيم في الفترة من 10 إلى 13 يونيو في ستوكهولم، السويد.

فاز فيلم كامبيز بابايي مؤخرًا بجائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل وجوائز لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كوليوود، الذي يعتبر أحد المهرجانات الخمسة الكبرى للسينما الهندية.

ممثلون مثل فرهاد قائميان، ليندا كياني، ثريا قاسمي، سياوش طهمورث، شقايق فراهاني، مهدي كوشكي، صحراء اسد اللهي، هامون سيدي، سياوش شيراغيبور، سبيده مظاهري، شارمين علي محمدي ونادية شادمان لعبوا أدوارًا في هذا الفيلم.

ويروي "بريسان" قصة الجهود البطولية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وقصص أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب وباء فيروس كورونا، يتناول "بريسان" أيضًا مسألة كيفية قيام الأشخاص ذوي القوة والمال لتهريب لأدوية واللقاحات بأكثر الطرق وحشية ممكنة في الأوقات الصعبة".

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