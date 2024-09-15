وداعاً لرجل الأدوار الصعبة...وفاة ممثل لمسلسل "مختار الثقفي" بعد معاناة من المرض +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان قد دخل صدر الدين حجازي قبل اكثر من عشرة ايام الغيبوبة متأثراً بمرضه، وبعد ان رقد مستشفى خلال هذه الفترة، توفي اخيرا مساء امس السبت اثر مضاعفات مرضه.

ر جل أدوار الصعبة التي لا تنسى

صدر الدين حجازي كان رجل الأدوار الصعبة؛ الأدوار التي بقيت خالدة لدى الجمهور الايراني. ومن الأدوار الأخيرة التي يتذكرها الجمهور للراحل حجازي، يمكن أن نذكر مسلسلات "آتش وباد"(النار والريح)، و"وضعيت زرد"(الحالة الصفراء 2)، و"حكيم رشد"(الحكيم)، و"بادري"، و"كيميا". لكن أبعد وأفضل من كل هذا، كان دور "الخولي" في مسلسل "مختار الثقفي" من اخراج داوود ميرباقري الذي بقي خالدا لدى الجمهور إلى الأبد. وقد أدى هذا الدور في مسلسل "مختار"، ربما استكمالاً للأدوار السابقة، ولكن بطريقة مختلفة ليظهر قدرته مرة أخرى.

"روزي روزغاري"(يوما من الايام) و"ميرزا كوجك خان جنغلي"(شخصية بطولية وطنية) من الأعمال الأخرى التي تبقى في الذاكرة من حياة حجازي. لقد مثل في العديد من الأعمال التليفزيونية ومسيرته مليئة بالأعمال التي ستظل خالدة في أذهان الجمهور إلى الأبد.

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