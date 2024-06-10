لمخاوف أمنية... الأغذية العالمية تعلق توزيع المساعدات عبر الرصيف الأمريكي بغزة

وصرّحت مديرة البرنامج، سيندي ماكين، أنّ توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف الأمريكي قبالة غزة توقف مؤقتاً، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الموظفين.

وأوضحت ماكين أنّ توقف توزيع المساعدات جاء في أعقاب تعرض اثنين من مستودعات مؤسستها في غزة لقصف صاروخي وإصابة أحد الموظفين، لكنّها أكدت استمرار العمل في مناطق أخرى من القطاع.

ونقلت قناة “سي بي سي” الأمريكية عن المسؤولة الأممية دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار، حتى يتسنى تدفق المساعدات من برنامج الأغذية والمنظمات الأخرى إلى غزة على نطاق واسع.

وكانت القوات الأمريكية أعادت تثبيت الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة الجمعة، بعد أيام من سحبه نحو ميناء أسدود لإجراء عمليات إصلاح وتأهيل له.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جزءاً من الرصيف الأمريكي العائم انفصل في الـ 25 من الشهر الماضي، وجرفته الأمواج صوب مدينة أسدود الساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم افتتاح الميناء العائم رسمياً منتصف الشهر الماضي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط مطالبات دولية بإعادة فتح المعابر البرية وفي مقدمتها معبر رفح البري لإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.