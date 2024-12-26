حزب الله: العدوان الصهيوني على اليمن نتيجة لصلابة الموقف اليمني في دعمه للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله في لبنان قال في بيان له حول العدوان الصهيوني - الأمريكي على اليمن:‏

يُدين حزب الله بشدّة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن العزيز بمشاركة أميركية - بريطانية، والذي استهدف ‏منشآت مدنية ‏واقتصادية ومرافق حيوية، وذلك في انتهاكٍ فاضحٍ للقوانين الدولية والإنسانية، وإمعاناً في غطرسته ‏وتوحشه واستكمال حروبه المفتوحة على شعوب منطقتنا العربية والإسلامية لا سيما في فلسطين ولبنان وسوريا.‏

هذا العدوان الجديد على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات ‏العسكرية اليمنية ونتيجة ‏صلابة الموقف اليمني في دعمه الشجاع لقضية الشعب الفلسطيني في حقه بأرضه وحريته، وإصراره على نصرة ‏ومساندة غزة الأبية‎.‎

إنّ حزب الله يُجدّد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني العزيز والأبي والذي يواصل ثباته وصموده في ‏هذا الخيار، وهو يؤكد ثقته بهذا الشعب المقاوم الذي يواصل طريق الصمود والكرامة مع قيادته الحكيمة والشجاعة ‏لمواجهة هذا العدوان. ‏

إنّنا ندعو كل أحرار العالم وكل القوى الشريفة والمقاومة في منطقتنا العربية والإسلامية إلى التكاتف لمواجهة هذا ‏العدوان ‏ورفع الصوت عالياً أمام الصمت الدولي ومؤسساته العاجزة والمستسلمة للإرادة الأميركية، مؤكدين أنّه في ‏مواجهة هذا العدو الصهيوني وداعميه لا خيار لشعوبنا إلا بمزيدٍ من الصمودِ ‏والمقاومة.