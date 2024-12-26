ايران عضوا مراقبا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رؤساء الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقع اليوم الخميس، على الوثيقة المتعلقة بعضوية إيران كمراقب في الاتحاد.

وفي كلمته أمام اجتماع رؤساء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أوضح وزير الصناعة الإيراني توجه إيران في تطوير التبادلات التجارية مع جيرانها والدول الأخرى، وكذلك في إطار التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكان رئيس الهيئة التنفيذية للجنة الاقتصادية للاتحاد الاوراسي جيت جان ساجينتايوف قد قال ان حجم التبادل التجاري بين الدول الخمس الاعضاء بالاتحاد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نما بنسبة 12.8 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري.

واكد ساجيناتايوف خلال لقائه اليوم الخميس وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني على هامش قمة الاتحاد في سن بطرزبورغ بروسيا ان ايران هي واحد من الشركاء المهمين للاتحاد الاقتصادي الاوراسي موضحا انه مع تنفيذ اتفاقية التجارة المؤقتة بين دول اوراسيا وايران من عام 2018 الى 2023 فقد ازداد التداول المالي بين الطرفين بمثلين.

واوضح ان صادرات السلع من الاتحاد الاوراسي الى ايران ازدادت 16 بالمائة والواردات من ايران ازدادت 8 بالمائة خلال الفترة المذكورة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.