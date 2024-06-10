هنية والنخالة يؤكدان على المبادئ الاساسية لاية اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة" ونائبه محمد الهندي، اليوم الإثنين، رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول الاجتماع مجمل التطورات السياسية والميدانية، خاصة المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة".

وأكد الوفدان خلال اللقاء على وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي، مشيدين بوحدة جبهة المقاومة وبساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وتطرقا إلى صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وعطائه، رغم المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة ، وآخرها مجزرة مخيم النصيرات.

وأشادا "بأداء المقاومة وثباتها وقدرتها على الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة عدوان الاحتلال وتوجيه الضربات المتتالية له، مما أدى إلى إجهاض أهدافه السياسية والعسكرية من حربه على القطاع".

كما بحث الوفدان تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكدين أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً دائماً للعدوان، وانسحاباً شاملاً من القطاع، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار، وصفقة تبادل جادة.

واستعرضا أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وجرائم الاحتلال في الضفة والقدس، مؤكدين ضرورة وضع حد لهذه الجرائم والعنصرية الصهيونية.