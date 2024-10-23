جنرال صهيوني: استمرار الحرب في غزة لن يغير شيئاً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن 'غيورا آيلاند'، الجنرال الاحتياطي في جيش الاحتلال الصهيوني والرئيس السابق للأمن الداخلي لهذا الكيان، اعترف في حديثه مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر أو سنة أخرى لن يغير شيئًا في هذا القطاع.

وأضاف قائلاً: "مع استمرار الحرب ضد غزة، سيحدث أمران فقط؛ سيتم قتل جميع الأسرى الإسرائيليين، وسنشهد موت المزيد من الجنود."

تجدر الإشارة إلى أن قوات المقاومة الفلسطينية المتمركزة في قطاع غزة، رغم عدم تلقيها أي معدات عسكرية وتحت حصار مشدد، تواصل عملياتها الميدانية ضد جنود الاحتلال الصهيوني رغم مرور أكثر من عام على بدء الحرب في هذا القطاع."

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