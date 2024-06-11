غزة ... عملية للقسام برفح ومجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في لبنان، قال حزب الله اللبناني إنه أسقط بأسلحة الدفاع الجوي مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرميس 900" كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات، ومن جهته أكد الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيّرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان، وهي الخامسة، منذ بدء الحرب.

وسياسيا، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أميركي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيقا غير مشروط للصفقة المقترحة، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وينص مشروع القرار الأميركي على "وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع".

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