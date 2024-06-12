غزة...الفصائل الفلسطينية ترد على مقترح الصفقة و12 شهيدا بالضفة في يومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الـ250 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من القطاع المحاصر، بينما أكدت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال 24 ساعة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 12 مواطنا استشهدوا برصاص إسرائيلي في مناطق متفرقة في أقل من 48 ساعة.

وسياسيا، قالت مصادر مطلعة إن إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، سلما ردا -على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار- إلى رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت المصادر أن الرد الفلسطيني الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف تام لإطلاق النار، والانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

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