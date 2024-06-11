وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التايلاندي على هامش اجتماع بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الثاني من زيارته إلى نيجني نوفغورود بروسيا، التقى القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية التايلاندي.

وخلال هذا اللقاء الذي عقد في روسيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، بحث الطرفان القضايا الثنائية والدولية وناقشا سبل تطوير التعاون، كما تبادلا وجهات النظر بشأن موضوعات مختلفة.

هذا وقد وصل علي باقري كني، إلى نيجني نوفغورود بروسيا، في الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين) من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

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