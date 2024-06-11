 كنعاني يعلق على أمر محكمة كاليفورنيا بوقف الاحتجاجات المناهضة للصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مذكرة على حسابه الرسمي في الفضاء الافتراضي: الفرق بين الشعارات والأفعال؛ انتهاك "الحق في حرية التعبير والرأي" في الولايات المتحدة من خلال إصدار أمر محكمة أمريكية بوقف الاحتجاجات (الإضرابات) المناهضة لإسرائيل لطلبة جامعة كاليفورنيا؛ يعتقد مسؤولون في اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا أن قرار المحكمة بوقف الإضراب القسري لطلاب الجامعة والموظفين دعما لفلسطين يفتقر إلى الاختصاص القضائي.

ومؤخرًا، أجبرت محكمة كاليفورنيا الموظفين والعاملين بالجامعات في هذه الولاية على إنهاء إضراباتهم.

والجدير ذكره انه كتبت شبكة فوكس نيوز في هذا الصدد: نصب متظاهرون مناهضون لإسرائيل خيامًا في منطقة ديكسون بلازا بهذه الجامعة يوم الاثنين. وفي جولة الاحتجاجات السابقة في أبريل ومايو، نصبت الخيام في هذه المنطقة لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى تدخل الشرطة وتنظيف المنطقة واعتقال أكثر من 200 شخص.

ونقلت قناة فوكس نيوز 11 عن صحيفة هذه الجامعة أن المتظاهرين هتفوا "نحن فخورون بشهدائنا" مستذكرين الشهداء الفلسطينيين في حرب غزة.

وجلس المتظاهرون عند مدخل قاعة الساحة واستخدمت شرطة الجامعة وضباط الأمن الدراجات النارية لإنشاء حواجز لمنع المزيد من المتظاهرين من دخول هذه المنطقة.

وظهرت الجولة الجديدة من الاحتجاجات في أمريكا بالتزامن مع احتجاجات جامعة كاليفورنيا وجامعات أخرى في هذا البلد في خضم حرب غزة.

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