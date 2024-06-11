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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٣ م

وزير الداخلية: نتوقع مشاركة شعبية جيدة في الانتخابات الرئاسية

وزير الداخلية: نتوقع مشاركة شعبية جيدة في الانتخابات الرئاسية

أشار وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي الى الانتخابات الرئاسية المزمع اجراء ها 28 يونيو الحالي وقال: "إن البرامج المقررة للمرشحين ستكون معيار اختيار الشعب للمرشح الاصلح ونتوقع مشاركة شعبية جيدة في الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الداخلية أحمد وحيدي، على رأس وفد، إلى محافظة سيستان وبلوشستان عبر مطار زاهدان الدولي قبل ظهر اليوم لافتتاح عدة مشاريع.

وقال وحيدي خلال خطابه بين الصحفيين: "تبذل جهودا حثيثة في وزارة الداخلية ومنظمة الإذاعة والتلفزة لإجراء انتخابات ملحمية في البلاد".

وأوضح وحيدي فيما يتعلق بإجراء الانتخابات: "أن البرامج المقررة للمرشحين ستكون معيار اختيار الشعب للمرشح الاصلح ونتوقع مشاركة جيدة في الانتخابات".

كما أشار وزير الداخلية إلى أهدافه من زيارة سيستان وبلوشستان وقال: "ان افتتاح وتشغيل المبنى الإداري لمركز إذاعة سيستان وبلوشستان والمشاركة في اجتماع المجلس الإداري سيكون من بين الخطط لهذه الرحلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1945371

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