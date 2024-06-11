باقري كني يجري حوارا مع وزير الخارجية السعودي حول اخر تطوات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني، في اليوم الثاني من زيارته إلى نيجني نوفغورود، روسيا، وتحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وعقد هذا الاجتماع في روسيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

وبحث الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين.

والمملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي دعتها مجموعة بريكس للعضوية الرسمية. وانتعشت العلاقات بين إيران والسعودية في الحكومة الثالثة عشرة ومع طلب الرياض من بكين للوساطة.

والجدير ذكره انه وصل علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا، إلى نيجني نوفغورود، روسيا، في الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين ) من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

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