جيش الاحتلال يرفع جاهزيته على الجبهة الشمالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التدريب تضمن سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية، وحربا متعددة الساحات.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن سلطات نهاريا بالجليل الغربي تدرس إمكانية إلغاء الدراسة في المؤسسات التعليمية غدا.

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس بلدية نهاريا قوله: "لا يمكن العيش هكذا، وعلينا مناقشة الخروج من قطاع غزة بشكل أحادي".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، أن محاولات لاعتراض مسيرة في نهاريا فشلت، ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت في مدينة نهاريا لأول مرة منذ بداية الحرب.

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