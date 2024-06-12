مفوضية الاتحاد الأفريقي: للالتزام بالقرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735 (2024)، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ورأى رئيس المفوضية أن هذا القرار، وهو الرابع منذ بداية الحرب، "يجدد الأمل في الدبلوماسية والتسوية السياسية ووقف العواقب الإنسانية الوخيمة في غزة".

كما دعا فقي محمد إلى الالتزام غير المشروط بالقرار الأممي من أجل "وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لشروطه، دون أي تأخير".

وأشار إلى أن الوقف الفوري لإطلاق النار سينهي معاناة الشعب الفلسطيني، وسيمكن من إطلاق سراح الأسرى لدى الجانبين، وإعادة إعمار غزة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بأغلبية 14 صوتاً، مشروع قرار أميركياً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

ووفق القرار، فإنّ المرحلة الأولى تتضمن "وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى بمن فيهم النساء والمسنون"، و"إعادة رُفات بعض الأسرى الإسرائيليين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الآهلة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال".

كما أنّ المرحلة الثانية تتضمن "وقفاً دائماً للأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية".

وتتضمن المرحلة الثالثة "بدء خطّة إعادة إعمار كبرى لعدّة أعوام، وإعادة رُفات أيّ أسرى مُتوفين لا يزالون في قطاع غزّة".

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