نائب الرئيس الايراني: قرار المحكمة الكندية حول الطائرة الاوكرانية كان عادلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حول حكم المحكمة الكندية بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية عام 2020 في ايران، قال النائب القانوني لرئيس الجمهورية: "في المحكمة الكندية الأدلة كانت معقولة"، مبينا: "ان هذا الحدث المفجع لم ينفع البلاد أبدا وكان مجرد خطأ، ونحن نرحب بالقرار الذي أصدرته المحكمة الكندية".

هذا وقدقضت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا أن الخطوط الجوية الأوكرانية مسؤولة عن دفع التعويضات الكاملة لأسر حادث رحلة PS752 في يناير 2020 في إيران بسبب الإهمال في عدم الاهتمام بالتحذيرات الأمنية وسلامة الركاب.

تمثل شركات المحاماة CFM LLP ومقرها فانكوفر وHowie Sacks & Henry LLP ومقرها تورونتو بشكل مشترك عائلات الركاب الـ 21 الذين قتلوا في حادث تحطم الرحلة 752.

تم استهداف الرحلة PS752، التي كانت تقل مواطنين كنديين ومقيمين دائمين، في سماء طهران في الساعات الأولى من يوم 8 يناير 2020، عندما كانت التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة تتصاعد بسرعة. وجدت محكمة أونتاريو أن شركة الطيران الأوكرانية مهملة لأنها لم تقم بتقييم مخاطر الطيران من طهران بشكل صحيح.

وذكرت القاضيت ياسمين أكبر علي في حكمه أن إهمال الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية (UIA) واضح، بسبب أن إيران، شنت قبل ساعات من مغادرة الرحلة 752، هجمات صاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق وكانت في حالة تأهب للتصدي مع رد امريكا. وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت 18 يومًا في تورنتو وانتهت في يناير 2024.

/انتهى/