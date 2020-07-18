إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، تصريحات مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، القول إنه "تم تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة أمس الجمعة من قبل وفد إيراني إلى المختصين في العاصمة الفرنسية ‎باريس".

وأضاف مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني: ستبدأ عمليات استخراج معلوماته الاثنين المقبل.

وأشار بهاروند إلى أن الحكومة الفرنسية "تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني الذي نقل الصندوق الأسود، ونشكر فرنسا على ذلك".

/انتهى/.