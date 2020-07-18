إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، القول إنه "تم تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة أمس الجمعة من قبل وفد إيراني إلى المختصين في العاصمة الفرنسية باريس".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: ستبدأ عمليات استخراج معلوماته الاثنين المقبل.
وأشار بهاروند إلى أن الحكومة الفرنسية "تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني الذي نقل الصندوق الأسود، ونشكر فرنسا على ذلك".
/انتهى/.
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