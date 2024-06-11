المحكمة الكندية: شركة طيران اوكرانيا كانت مسؤولة عن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قضت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا أن الخطوط الجوية الأوكرانية مسؤولة عن دفع التعويضات الكاملة لأسر حادث رحلة PS752 في يناير 2020 في إيران بسبب الإهمال في عدم الاهتمام بالتحذيرات الأمنية وسلامة الركاب.

تمثل شركات المحاماة CFM LLP ومقرها فانكوفر وHowie Sacks & Henry LLP ومقرها تورونتو بشكل مشترك عائلات الركاب الـ 21 الذين قتلوا في حادث تحطم الرحلة 752.

تم استهداف الرحلة PS752، التي كانت تقل مواطنين كنديين ومقيمين دائمين، في سماء طهران في الساعات الأولى من يوم 8 يناير 2020، عندما كانت التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة تتصاعد بسرعة. وجدت محكمة أونتاريو أن شركة الطيران الأوكرانية مهملة لأنها لم تقم بتقييم مخاطر الطيران من طهران بشكل صحيح.

وذكرت القاضيت ياسمين أكبر علي في حكمه أن إهمال الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية (UIA) واضح، بسبب أن إيران، شنت قبل ساعات من مغادرة الرحلة 752، هجمات صاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق وكانت في حالة تأهب للتصدي مع رد امريكا. وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت 18 يومًا في تورنتو وانتهت في يناير 2024.

وبشأن دفع التعوضيات للمتضررين، أشارت القاضية أكبر علي: "تتحمل شركتي محاماة HSH وCFM أكبر قدر من المسؤولية عن العملاء في هذه العملية. لقد قدمتا الكثير من أدلة للموكلين وأجرتا العديد من الاستجوابات.."

وقال بول ميلر من شركة HSH LLP: "يبعث هذا الحكم برسالة قوية إلى شركات الطيران الدولية مفادها أنه يجب عليها إعطاء الأولوية لسلامة ركابها، ويجب على شركات الطيران اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب العمل في مناطق الصراع".

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