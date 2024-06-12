اليوم الاربعاء...إيران وجمهورية أذربيجان تجريان مناورة تكتيكية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة أنباء تريند عن وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان وكتبت أنه وفقًا لخطة الوزارة لعام 2024، ستجرى تدريبات تكتيكية في ناختشيفان اليوم الاربعاء.

وستركز هذه التدريبات، التي ستجرى بمشاركة عسكريين وباستخدام المعدات القتالية والطيران والطائرات بدون طيار، على زيادة مهارات اتخاذ القرار لدى القادة ومستوى احترافهم وتحسين التفاعل بين الوحدات.

وأضافت وكالة ترند للأنباء: وفقا للاتفاق بين جمهورية أذربيجان وإيران، سيتم إجراء مناورات تكتيكية بشكل متزامن وبمشاركة القوات والمعدات ذات الصلة من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدولة المجاورة.

وستستضيف البلدين هذه التدريبات، وسيتم اتخاذ تدابير مختلفة بالتنسيق لحماية المعدات الاستراتيجية وخطوط الاتصال من الأنشطة التخريبية المحتملة.

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