انطلاق المناورات المشتركة للقوات البرية لحرس الثورة وجيش جمهورية أذربيجان في اردبيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تنفيذ المناورات المشتركة للقوات الخاصة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة والقوات الخاصة لجيش جمهورية أذربيجان تحت عنوان "مناورات ارس المشتركة" في منطقة اصلاندوز الحدودية في أردبيل اعتباراً من يوم امس لمدة أربعة أيام مع حضور القوات الخاصة للبلدين في المرتفعات وبدأ عبور المناطق الحدودية شمال البلاد.

الغرض من هذه المناورات هو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية المنظمة وأمن الحدود المشتركة وزيادة القدرات العسكرية وتوسيع التعاون الدفاعي على المستويين التكتيكي والعملياتي بناءً على الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

وكان في استقبال الوفد العسكري لجمهورية أذربيجان، صباح يوم (الأحد)، قائد فيلق جيش أردبيل والقادة المشاركين في هذه المناورات عبر المنفذ الحدودي لمدينة بيله سوار في أردبيل.

كما أعلن الوفد العسكري رفيع المستوى لجمهورية أذربيجان، الحاضر في منطقة المناورات، عن الاستعداد اللازم لإجراء المناورات المشتركة ضد أي تهديدات حدودية.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه المناورات.

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