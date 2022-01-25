تعاون إيراني أذربيجاني في مجال الدفاع العسكري والأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ستستضيف وزيردفاع جمهورية أذربيجان في طهران يومي 25و26 يناير.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين سيلتقي وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف، بمسؤولين عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى في بلدنا. والأهداف الرئيسية لهذه الزيارة هي تطوير وتعميق التعاون الدفاعي العسكري والأمني المشترك بين البلدين.

كما أن للبلدين العديد من مجالات التعاون حسب القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية بينهما، كما أن الحدود البرية والبحرية المشتركة بين البلدين تسلط الضوء على التعاون الأمني والدفاعي، وستكون هذه الزيارة ايضا في هذا الإطار.

لطالما كان للجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرة خاصة إلى جمهورية أذربيجان، على هذا الأساس، كانت العلاقات بين البلدين دائمًا على مستوى جيد.

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