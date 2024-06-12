وزير العدل الايراني يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمين حسين رحيمي وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار قطر من أجل تطوير الدبلوماسية القضائية، مع وزير العدل القطري في الدوحة.

وصرح وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن استمرار العلاقات القوية والمتطورة مع قطر هو ما أكده كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقطر.

وذكر رحيمي: في مجال تطوير العلاقات القانونية والقضائية، وكذلك التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة، وهو ما أكد عليه أمير قطر أيضا، فإن الأطراف على استعداد تام.

وقال وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن قطر حققت موقفا جيدا في مجال دعم إحلال السلام الإقليمي والدولي، وأعدت إجراءات إيجابية في قضية غزة. لا شك أن العالم يشهد الجرائم الفظيعة في غزة ولا بد من محاولة إيقاف هذه الجرائم، وتصطف دولتا إيران وقطر في هذا المجال.

وفي هذا اللقاء، اعتبر وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري، أن إيران وقطر دولتان لهما نفس المواقف، وقال: "نحن مصممون على تعزيز علاقتنا مع إيران بشكل أكبر".

وقال إننا فخورون بالدور الإيراني في دعم فلسطين، وقال: إن جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يعتبر من واجباتنا الدينية والوطنية والأخوية، سيستمر. وفي آخر تحرك، تلقينا بالأمس الرد من حماس وعرضناه على الأميركيين.

وصرح وزير العدل القطري: علاقتنا مع إيران علاقة قديمة وتاريخية، ونهج قطر هو تطوير العلاقات مع إيران.

وفي النهاية قال: إن تنفيذ جزء مهم من الاتفاقيات القضائية بين إيران وقطر خلال العام الماضي أمر يسعد الطرفين، وستستمر عملية تنفيذ الاتفاقيات هذه.

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