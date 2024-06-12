سفير إيران في قطر: الشهيد أمير عبد اللهيان كان له تركيز خاص على تطوير وتعميق العلاقات مع قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح علي صالح آبادي سفير إيران لدى قطر، خلال لقاء مع الإيرانيين المقيمين في قطر، أهمية ومكانة القضاء في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقارنته بالنظام القضائي في قطر، مضيفا: بناء على معرفتي برئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلم أنهم يولون أهمية كبيرة للقضايا المتعلقة بالاستثمار والتبادلات الاقتصادية، وبالإضافة إلى القضايا القضائية، فإنهم يتابعون أيضا القضايا المتعلقة بالاستثمار والتبادلات الاقتصادية المتعلقة بحل مشاكل التجار والمستثمرين ورجال الأعمال.

ووصف صالح آبادي العلاقات بين البلدين إيران وقطر في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية قريبة وقال: العلاقات بين البلدين إيران وقطر كانت دائما مبنية على حسن النية، كما انه أكد الشهيد أمير عبد اللهيان وزير خارجية الحكومة الـ13 دائما على تطوير وتعميق العلاقات بين إيران وقطر في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لبلادنا في 28 يونيو المقبل، قال: "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشاركة الإيرانيين الموجودين في قطر للتصويت في الانتخابات الرئاسية".

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