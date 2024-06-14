باقري كني يلتقى مسعود بارزاني في اربيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي باقري كني، وزير خارجية بلادنا بالإنابة، في أول اجتماع له في أربيل بالعراق، مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ووصل باقري إلى أربيل صباح اليوم وكان باستقباله وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وسيواصل باقري كني خططه للقاء السلطات الإقليمية في السليمانية.

والجدير ذكره انه وصل باقري إلى بغداد صباح أمس على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من رحلته وتحدث مع وزير الخارجية فؤاد حسين والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، وفائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.

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