باقري: لبنان سيكون جحيما بلا عودة للصهاينة/ ميزان القوى قبل وبعد 7 أكتوبر قد تغير

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،ان القائم باعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني، قال في مؤتمرا صحفيا مشتركا مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي بعد الاجتماع والتشاور مع هذا المسؤول العراقي: البعض يعرب عن قلقه من امتداد الحرب من غزة إلى جنوب لبنان، لكن الصهاينة ليس لديهم ذكريات جيدة عن لبنان، فانهزام هذا الكيان قد بدأ من لبنان، وفي عامي 2000 و2006، عانوا من إخفاقات وهزائم كبيرة في حربهم ضدها.

وأوضح وزير الخارجية بالنيابة أنه اذا كان للصهاينة عقل فلن يلقون بأنفسهم من حفرة غزة إلى بئر لبنان، وقال: لبنان سيكون جحيماً بلا عودة للصهاينة، وان كان لديهم عقل فلن يحاولوا امتحان لبنان من جديد.

وأضاف باقري كيني: لقد أخطأوا مرة وهاجموا السفارة الإيرانية في دمشق، وتلقوا ردا لم يتوقعوه أبداً. ولذلك عليهم أن يتقبلوا أن ميزان القوى قبل وبعد 7 أكتوبر قد تغير.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية أيضًا: إن الصهاينة يريدون العودة إلى الأوضاع التي كانت قبل 7 أكتوبر بقتل أهل غزة، لكنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك.