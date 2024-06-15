رئيس منظمة الفضاء الايرانية: سنطلق قمرين صناعيين جديدين خلال الشهر المقبل

وفي مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "في السنوات الثلاث الماضية، كان هناك 12 عملية إطلاق في صناعة الفضاء الايراني، منها 10 عمليات إطلاق محلية وإطلاقين دوليين، وحتى نهاية الحكومة الحالية، سيكون لدينا العديد من الإطلاقات،حيث انه خلال الشهر المقبل، لدينا إطلاقان على جدول الأعمال".

وأضاف حسن سالاريه: "نخطط لإطلاق كتلة الانتقال المداري "سامان" وقمر صناعي بحثي آخر، سيتم اطلاقهما خلال الشهر المقبل إن شاء الله".

وحول الهدف من اطلاق هذين القمرين الصناعيين أوضح: "نظراً لقدرة البلاد المتقدمة في مجال حاملات الأقمار الصناعية، فان إحدى الأدوات الحاسمة اللازمة لتنفيذ المهام الفضائية، سواء في مجال الأقمار الصناعية من أجل إقامة الاتصالات، أو وضع الأقمار الصناعية في المدار للاستكشافات الفضائية من اجل انزال المركبات الفضائية في القمر أو المريخ، هي كتلة الانتقال المداري عالية الموثوقية".

وفي الختام قال رئيس منظمة الفضاء الايرانية: "إن نظام كتلة الانتقال المداري هو نظام وسيط لوضع الأقمار الصناعية في مدارات عالية، ويستخدم بهدف تقليل التكاليف وتجنب بناء حاملات عملاقة واستهلاك مرتفع للوقود".

وبحسب وكالة مهر، كان رئيس منظمة الفضاء الإيرانية كان قدقال في وقت سابق عن برامج إطلاق الأقمار الصناعية أن مراحل تصميم وبناء الأقمار الصناعية المختلفة قد اكتملت أو يجري الانتهاء منها، بما في ذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي ناهيد 2 ، والنموذج الأولي لكتلة النقل المداري سامان وكذلك النموذج الاولي للقمر الصناعي ظفر 2 والتي أصبحت هذه الأقمار الصناعية وكتلة النقل المداري جاهزة للإطلاق بعد الانتهاء من اختباراتها البيئية".

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