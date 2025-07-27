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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٢١ ص

البرلمان الايراني يشكر مصممو قمر ناهيد2 الصناعي الذي اطلق بعد فترةوجيزة من الحرب العدوانية ضد البلاد

البرلمان الايراني يشكر مصممو قمر ناهيد2 الصناعي الذي اطلق بعد فترةوجيزة من الحرب العدوانية ضد البلاد

خلال الجلسة المفتوحة اليوم في مجلس الشورى الاسلامي، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لمصممو قمر ناهيد 2 الصناعي والذين يعملون في مجال تطوير صنعاة الفضاء للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجلسة المفتوحة اليوم (الأحد) لمجلس الشورى الإسلامي تم أصدار بيان تقدير من أعضاء البرلمان لجهود ومساعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، وجميع علماء بلادنا الكرام، فيما يتعلق بإطلاق قمر ناهيد 2 الصناعي للإتصالات وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن قدرة أبناء إيران الإسلامية الشامخة على تطوير صناعة الفضاء في فترة وجيزة بعد عدوان الكيان الصهيوني للبلاد بدعم من أمريكا المجرمة، هي أحد عوامل إرساء توازن قوى النظام المقدس في مواجهة النظام العالمي المستكبر.

إن نجاح تصميم وبناء وإطلاق أول قمر صناعي محلي للاتصالات، ناهيد 2، في نطاق تردد KU، تماشياً مع توجيهات قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، بضرورة مواصلة التقدم العلمي للعلماء المتحمسين في قطاع الفضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتزامن هذا النصر مع ذكرى اربعينية الجنرالات والعلماء ومجموعة من المواطنين الأبرياء الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني، يُعد رمزاً لتطور البلاد وتقدمها في صناعة الفضاء الاستراتيجية، وبلوغها قمم العلم والتكنولوجيا.

وبناءً على ذلك، فإننا، نواب مجلس الشورى الإسلامي، إذ ندعم تماماً استمرار هذه المسيرة المباركة، نعرب عن امتناننا لجهود وتصرفات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور ستار هاشمي، وجميع علماء بلادنا الأعزاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1960971
جواد ماستری فراهانی

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