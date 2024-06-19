وزير الاتصالات الإيراني: من المقرر إطلاق قمرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

وافادت وكالة مهر للأنباء، وأفادت وكالة مهر للأنباء، عيسى زار ع بور أشار في تصريح له إلى الجهود الرامية إلى تثبيت تكنولوجيا حقن قمر صناعي في مدار الأسد (المدار الأرضي المنخفض)، وقال: بعد عقد من التوقف، تم إحياء برنامج الحياة في الفضاء ويتم بناء كبسولتين بيولوجيتين جديدتين، للمضي بخطوة مهمة على طريق إرسال البشر إلى الفضاء.

وأضاف وزير الاتصالات الإيراني، في أقل من عامين ونصف، تم إطلاق 12 قمرا صناعيا بنجاح إلى الفضاء، ومن المقرر إطلاق قمرين آخرين بحلول نهاية الحكومة لتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ الفضاء الإيراني.

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