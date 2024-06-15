إطلاق سراح المواطن الايراني المحتجز في السويد حميد نوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كاظم غريب آبادي عبر حسابه الخاص على موقع X أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المواطن الإيراني الذي تم اعتقاله بشكل غير قانوني في السويد.

وأضاف امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية: "أن نوري سيعود إلى إيران خلال ساعات"، مبينا: "ان هذا النجاح يعود لجهود زملائي في القضاء ووزارة الأمن ووزارة الخارجية، وخاصة أخي الشهيد أمير عبد اللهيان"

يشار الى ان المواطن الايراني حميد نوري حميد نوري وهو موظف سابق في السلك القضائي اعتقلته الشرطة السويدية في9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، لدى دخوله مطار ستوكهولم، ووضعته في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين.

والاتهامات التي وجهت لحيمد نوري استندت الى ادعاءات ومزاعم كاذبة ومتناقضة لزمرة المنافقين المعروفة بزمرة خلق الإرهابية والقاضية بأنه كان سجانهم في وقت ما.

وتسببت هذه القضية التي أصبحت أساسا للمحكمة السويدية في انتهاك السلطات السويدية لمبدأ البراءة والحق في حرية التنقل لهذا المواطن الإيراني المسجون منذ أكثر من أربع سنوات و الذي يواجه العديد من القيود في السجن السويدي ولم يحترم السويديون أبسط حقوق الإنسان في قضيته.

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