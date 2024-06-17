الرئيس الايراني يلتقي "حميد نوري" في منزله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام القائم بأعمال رئيس بلادنا، اليوم بزيارة منزل حميد نوري.



وتم اخيرا إطلاق سراح حميد نوري، الذي ظل محتجزاً بشكل غير قانوني في السويد منذ 1680 يوماً، بعد متابعة مستمرة من قبل السلطة القضائية ووزارة الامن ووزارة الخارجية، وعاد إلى البلاد في يوم السبت الماضي.



والاتهامات التي وجهت لحيمد نوري استندت الى ادعاءات ومزاعم كاذبة ومتناقضة لزمرة المنافقين المعروفة بزمرة خلق الإرهابية والقاضية بأنه كان سجانهم في وقت ما.



وتسببت هذه القضية التي أصبحت أساسا للمحكمة السويدية في انتهاك السلطات السويدية لمبدأ البراءة والحق في حرية التنقل لهذا المواطن الإيراني المسجون منذ أكثر من أربع سنوات و الذي يواجه العديد من القيود في السجن السويدي ولم يحترم السويديون أبسط حقوق الإنسان في قضيته.



وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري من السجون السويدية، وقال: إن إطلاق سراح حميد نوري المواطن الإيراني الذي قبض عليه بمؤامرة ومخطط النظام الصهيوني وجماعة النفاق الإرهابية هو مظهر آخر من مظاهرالاقتدار الدبلوماسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق وتأمين المصالح الوطنية وكذلك الدعم الثابت لحقوق الإيرانيين.



واوضح : ان هذا المواطن الذي قضى في الحجز 1680 يوما تحت ظروف لن توصف وتتعارض مع الاسس الاولية لحقوق الانسان، عاد بالفعل الى الوطن واحضان اسرته ومحبيه الصابرين.



واضاف : ان الافراج عن هذا المواطن من الاسر الذي كان قد فرض عليه وفقا لقرار محكمة سويدية غير قانوني ويفتقر للشرعية، حدث بفضل الجهود السياسية والقانونية والقنصلية المستمرة من قبل السلك الدبلوماسبي والسلطة القضائية وسائر الجهات المعنية في البلاد.



وتابع قائلا : بهذه المناسبة ينبغي الاشادة والثناء على المتابعات الخاصة التي قام بها رئيس الجمهورية الشهيد "اية الله رئيسي"، والجهود المضنية والجادة التي بذلها وزير الخارجية الشهيد "حسين امير عبداللهيان".

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