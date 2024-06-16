37337 شهيد جراء العدوان المستمر على قطاع غزة

قال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 254 على قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و 102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التقرير أن أن حصيلة العدوان على غزة ارتفعت إلى 37 ألفا و 337 شهيدا، و 85 ألفا و 299 إصابة، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهاب التقرير "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة" الأمر الذي يشير إلى وجود عدد كبير من المفقودين.