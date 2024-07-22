ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 39006 شهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39006 شهداء و89818 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ290 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وفي حصيلة خاصة بما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح الاثنين، وحتى اللحظة، ارتفع عدد الشهداء إلى 37 شهيدا وأكثر من 120 إصابة بينها حالات خطيرة.