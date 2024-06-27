37765 شهيدا في العدوان الصهيوني المستمر على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيد و 52 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37765 شهيدا و 86429 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أهابت وزارة الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.