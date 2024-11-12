ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 43,665 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء، وصل منها للمستشفيات 62 شهيداً و147 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 403 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,665 شهيدا و103,076 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.