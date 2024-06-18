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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص

آخر نتائج الاستطلاع حول الانتخابات الرئاسية: ما نسبة المشاركة؟

آخر نتائج الاستطلاع حول الانتخابات الرئاسية: ما نسبة المشاركة؟

إن محمد باقر قاليباف يتصدر المرشحين للانتخابات بنسبة 29% من الأصوات، ويليه المرشح الآخر مسعود بزشكيان بنسبة 21%

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أظهرت نتائج مركز "شناخت" لاستطلاع الرأي العام في الفترة من 24 إلى 26 يونيو بمشاركة 1000 مشارك أن أكثر من 52 بالمائة من الناس يشاركون في هذه الفترة من الانتخابات. كما قال 29.23 % أنهم ليس لديهم قرار بالمشاركة في هذه الانتخابات.

وبطبيعة الحال، فإن 18.73% لم يقرروا بعد المشاركة في هذه الفترة الانتخابية. وبحسب النتائج التي تم الحصول عليها من هذا الاستطلاع، فإن محمد باقر قاليباف يتصدر المرشحين للانتخابات بنسبة 29% من الأصوات، ويليه المرشح الآخر مسعود بزشكيان بنسبة 21% من إجمالي الأصوات. كما حصل سعيد جليلي على 18% من الأصوات وبلغ إجمالي أصوات المرشحين الآخرين 4%.

/انتهى/

رمز الخبر 1945570

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